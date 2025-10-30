Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

В Калининградской области бабушка развращала малолетнего внука. Об этом сообщает «Клопс».

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По данным издания, 11-летний мальчик проживал в квартире с матерью, отцом и 75-летней бабушкой. В один из дней пострадавший включил камеру на ноутбуке, которая запечатлела момент преступления в отношении него. Пожилая женщина совращала внука, а его отец снимал происходящее на телефон. Его мать в это время находилась на работе.

После произошедшего мальчик отправил запись своему школьному психологу, которая передала ее в правоохранительные органы.

Отца и бабушку задержали, при обыске в доме изъяли все электронные носители. Мама мальчика после инцидента сразу подала на развод. После ареста летом этого года ее супруг не пережил очередной попытки уйти из жизни.

На данный момент бабушка находится под домашним арестом. Мать не лишили родительских прав, она с сыном проживает отдельно от родственницы.

Следователи не исключают, что подобные инциденты в семье уже случались.

