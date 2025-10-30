Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 30 октября 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

В Калининградской области бабушка развращала малолетнего внука
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Калининградской области бабушка развращала малолетнего внука. Об этом сообщает «Клопс».

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

По данным издания, 11-летний мальчик проживал в квартире с матерью, отцом и 75-летней бабушкой. В один из дней пострадавший включил камеру на ноутбуке, которая запечатлела момент преступления в отношении него. Пожилая женщина совращала внука, а его отец снимал происходящее на телефон. Его мать в это время находилась на работе.

После произошедшего мальчик отправил запись своему школьному психологу, которая передала ее в правоохранительные органы.

Отца и бабушку задержали, при обыске в доме изъяли все электронные носители. Мама мальчика после инцидента сразу подала на развод. После ареста летом этого года ее супруг не пережил очередной попытки уйти из жизни.

На данный момент бабушка находится под домашним арестом. Мать не лишили родительских прав, она с сыном проживает отдельно от родственницы.

Следователи не исключают, что подобные инциденты в семье уже случались.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько лет насиловал дочь своей сожительницы.

Вот это да!

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости