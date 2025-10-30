Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:03, 30 октября 2025Путешествия

Российский альпинист избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика»

Российский альпинист мог оказаться за решеткой в Индии из-за навигатора в багаже
Елизавета Гринберг (редактор)

Российский альпинист и президент объединения «Клуб 7 вершин» Александр Абрамов избежал тюрьмы в Индии из-за «судьи-романтика». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Они с женой летели в индийский город Лех для восхождения на шеститысячник UT Kangri. Таким образом пара хотела отметить 24-ю годовщину свадьбы. Однако Абрамова задержали в аэропорту Дели из-за навигатора в багаже. «Не имел понятия, что в эту средневековую страну нельзя ввозить GPS, купленный в спортивном магазине», — написал россиянин.

Как пишет Telegram-канал Mash, Абрамов мог оказаться за решеткой из-за навигатора Germin. В Индии запрещен ввоз в страну GPS-устройств и спутниковых телефонов, чтобы местные не обходили локальную сеть. Нарушителям может грозить тюремное заключение сроком до трех лет и штраф до 20 миллионов рупий (около 18 миллионов рублей).

Абрамов рассказал судье о своих планах по празднованию атласной свадьбы на вершине и что они с женой покоряли гору Эверест 15 раз. В итоге им простили провоз запрещенного устройства и отпустили.

Ранее с гор Непала спустили тысячи туристов из-за снегопадов. Всего из высокогорных районов эвакуировались около двух тысяч человек. Кадры надвигающейся лавины попали в объектив очевидцев.

Обсудить
Последние новости

Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости