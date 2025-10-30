Россия
10:59, 30 октября 2025

Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский генерал Михаил Каган оценил боевые качества набранных на СВО заключенных. Его слова приводит Ura.ru.

«Да нормально эти ребята воюют», — сказал Каган. В качестве примера он привел знакомого, который имел тюремный опыт. «Он отлично воевал, очень выдержанный, спокойный парень, командовал всей артиллерией отряда», — отметил генерал.

Каган добавил, что лично ему не доводилось слышать критики в адрес бывших заключенных в Российской армии.

Весной 2025 года в России начала работать программа помощи участникам СВО из числа бывших заключенных. В рамках постпенитенциарной пробации бывшие заключенные могут обратиться за помощью в восстановлении социальных связей, получении документов, временного места пребывания, работы, психологической помощи, образования, пособия по безработице или пенсии, медпомощи, а также консультироваться по социальным и правовым вопросам.

