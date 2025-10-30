Российский посол назвал приглашение его в Сенат США провокацией Украины

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев назвал приглашение его в Сенат США провокацией Украины. Дипломата цитиует РИА Новости.

Посол заявил, что эта инициатива — «явная провокация, предпринятая по заказу режима в Киеве». Дарчиев также отметил, что ее автором является «известный русофоб» сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

