10:31, 30 октября 2025

Российский посол назвал приглашение его в Сенат США провокацией Украины

Посол Дарчиев заявил, что приглашение его в Сенат США — провокация Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Erin Scott / Reuters

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев назвал приглашение его в Сенат США провокацией Украины. Дипломата цитиует РИА Новости.

Посол заявил, что эта инициатива — «явная провокация, предпринятая по заказу режима в Киеве». Дарчиев также отметил, что ее автором является «известный русофоб» сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Дарчиев заявил, что бизнес в Соединенных Штатах и России заинтересован в том, чтобы возобновить прямое авиасообщение между странами.

