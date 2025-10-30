Силовые структуры
10:37, 30 октября 2025Силовые структуры

Российский школьник изнасиловал двух девочек в сауне

В Петербурге задержали восьмиклассника, изнасиловавшего двух девочек в сауне
Екатерина Кашурникова
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге восьмиклассник изнасиловал двух девочек в сауне. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию обратилась 13-летняя потерпевшая. Она рассказала, что 10 октября 15-летний знакомый надругался над ней в сауне на улице Бабушкина в Невском районе. В тот же день в полицию пришел мужчина и заявил, что 28 октября тот же самый подросток изнасиловал его 16-летнюю дочь.

Школьника задержали. Теперь разыскивают его приятеля, который тоже принимал активное участие в преступлении.

Ранее две девочки-подростка стали жертвами группового изнасилования на северо-востоке Москвы.

