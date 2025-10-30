Российский школьник перепутал силиконовый глаз с мармеладом и попал в больницу

В Челябинске девятилетний школьник перепутал силиконовый глаз с мармеладом и попал в больницу. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юный россиянин случайно проглотил изделие и проходил с ним внутри пять дней. Мальчика сначала отправили в инфекционный стационар. Там медики выявили все признаки отравления: тошноту, рвоту, боли в животе. Однако диагноз не подтвердился, и несовершеннолетнего перевезли в государственную больницу Челябинска № 1.

На рентгене врачи заметили непроходимость кишечника, но определить полупрозрачный предмет не удалось. Хирургам пришлось извлекать инородное тело — им оказался тот самый силиконовый глаз. Мать школьника допустила, что ребенок мог принять его за сладость, когда играл в телефон.

До этого стало известно, что жительница Нижегородской области несколько лет прожила с иглой во рту.