Швейцария введет дополнительные санкции против России и Белоруссии

Власти Швейцарии приняли решение усилить давление на Россию и Белоруссию, присоединившись к дополнительным мерам, предусмотренным в 18-м пакете санкций Европейского союза (ЕС). Новые ограничения затронут экспорт, финансовый сектор и энергетику, сообщается на сайте правительства.

«Федеральный совет решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры ЕС против Белоруссии», — сказано в заявлении.

Сообщается, что новые ограничения вступят в силу в четверг, 30 октября.

Совет ЕС в июле одобрил 18-й пакет санкций против РФ, затрагивающий 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, 18 из которых зарегистрированы в ряде третьих стран, включая КНР.