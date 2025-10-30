Россия
22:20, 30 октября 2025Россия

Стало известно о нападении ВСУ на «Мираторг» в Брянской области

ВСУ атаковали дронами фермы «Мираторга» в Брянской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами-камикадзе атаковали фермы компании «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадал один человек — сотрудник компании. У пострадавшего диагностировали баротравму, его жизни ничего не угрожает, добавили в холдинге.

Под удар попали два объекта: свиноводческий комплекс и ферма крупного рогатого скота. Сейчас работа предприятий продолжается в штатном режиме.

Ранее в Белгороде из-за атак ВСУ была приостановлена работа нескольких торговых центров.

