Стало известно о нападении ВСУ на «Мираторг» в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами-камикадзе атаковали фермы компании «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадал один человек — сотрудник компании. У пострадавшего диагностировали баротравму, его жизни ничего не угрожает, добавили в холдинге.
Под удар попали два объекта: свиноводческий комплекс и ферма крупного рогатого скота. Сейчас работа предприятий продолжается в штатном режиме.
Ранее в Белгороде из-за атак ВСУ была приостановлена работа нескольких торговых центров.