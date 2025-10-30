Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 30 октября 2025Бывший СССР

Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

ВС России замыкают окружение ВСУ в Купянске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска замыкают окружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части завершают окружение украинского гарнизона в Купянске. (...) Основные бои разворачиваются в районе Купянска — Узлового», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России успешно отбивают все попытки ВСУ контратаковать.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ не удастся отстоять Купянск ввиду того, что они уже находятся в полном тактическом окружении. Полковник рекомендовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы сохранить жизни. Он убежден, что судьба города уже предрешена.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости