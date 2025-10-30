Силовые структуры
Странную записку и появление Усольцева в сети объяснили следователи

В СК объяснили странную записку и появление Усольцева в сети
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Следователи ответили на вопросы журналистов aif.ru об исчезновении семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.

В блокноте Ирины нашли записку странного содержания: «Чтобы уйти, надо вернуться…». Кроме того, Сергей заходил на свою страницу в социальной сети через неделю после пропажи.

Пресс-секретарь управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова объяснила, что никаких записей и подозрительных предметов в доме семьи не было. А у Усольцева было два телефона, один из которых рабочий. Именно на него поступают звонки и идут гудки. Этот телефон остался дома или у коллег, кто-то мог войти в его аккаунт.

Ранее следователи назвали основную версию исчезновения семьи.

Поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подчеркнула, что мотивирует волонтеров на операцию по спасению заплутавшей семьи принцип.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и исчезла.

