17:07, 30 октября 2025Россия

Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

В Петербурге студентов колледжа «Звездный» отправили на дистант из-за отравления
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге студентов колледжа «Звездный» отправили на дистанционное обучение из-за массового отравления. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, накануне в медпункт учебного заведения обратились несколько учащихся с жалобами на ухудшение самочувствия.

В петербургском комитете образования пояснили, что в колледже была закрыта столовая, а также проведена дезинфекция всех помещений.

Предварительно, с симптомами отравления в медучреждение попали семь студентов. В прошлом жалоб на питание в столовой колледжа в комитет по образованию не поступало.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 12 учащихся лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом.

Еще раньше в подмосковном Красноармейске следователи возбудили уголовное дело после отравления школьников снеками из Китая.

