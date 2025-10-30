Стало известно о «ездившем» на крыше электрички теле пропавшего российского зацепера

«Регнум»: Тело 14-летнего зацепера ездило на крыше состава после смерти ребенка

Тело найденного мертвым 14-летнего зацепера еще какое-то время «ездило» на электричке после смерти пропавшего. Об этом стало известно из сообщения издания «Регнум» в Telegram.

Как сообщает портал, молодой человек ехал на крыше состава, получил электротравму, и остался лежать на крыше. Уточняется, что тело ездившего на сходку зацеперов нашли между станциями Некрасовская и Икша в Московской области.

Экспертиза уже подтвердила личность пропавшего ребенка.

Известно, что подросток сбежал из дома через окно в комнате после того, как родители наказали его за увлечение опасным способом передвижения.