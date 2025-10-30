Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки

Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подводной лодки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Сеул согласился заплатить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в экономику США. «Наш военный союз силен, как никогда», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер рассказал, что США и Южную Корею связывают настолько тесные торгово-экономические связи, что их можно сравнить с браком.