01:02, 30 октября 2025

Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки

Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подводной лодки
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Сеул согласился заплатить 350 миллиардов долларов за снижение пошлин, а корейские компании готовы инвестировать 600 миллиардов в экономику США. «Наш военный союз силен, как никогда», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер рассказал, что США и Южную Корею связывают настолько тесные торгово-экономические связи, что их можно сравнить с браком.

