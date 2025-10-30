Мир
07:49, 30 октября 2025Мир

Трамп прокомментировал встречу с Си Цзиньпином

Трамп назвал свою встречу с Си Цзиньпином замечательной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав встречу замечательной. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами пресс-пула Белого дома, передает ТАСС.

«Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны», — сказал он. По его словам, на встрече с главой Китая было принято «много важных решений».

Трамп также объявил о снижении пошлин в отношении товаров из КНР на 10 процентов и сообщил о возможном подписании сделки с Пекином в скором времени.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит цели Трампа «Сделать Америку снова великой». Он также отметил, что Пекин и Вашингтон могут добиться общего процветания и должны оставаться друзьями и партнерами.

