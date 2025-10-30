Из жизни
17:16, 30 октября 2025Из жизни

Трампа накормили кетчупом и котлетами для гамбургеров в Корее

Антонина Черташ
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Во время азиатского турне президента США Дональда Трампа принимающие страны накормили блюдами с учетом его гастрономических предпочтений. Об этом сообщает The New York Times.

В Южной Корее Дональду Трампу подали говяжьи котлеты для гамбургеров с кетчупом и салат с заправкой «Тысяча островов», которые администрация президента Ли Чжэ Ына охарактеризовала как «любимые блюда американского гостя». На ужине в Сеуле шеф-повар Эдвард Ли приготовил комплексное меню с корейской черной курицей, палтусом с икрой и лобстером — любимым морепродуктом Трампа, а к блюдам подавали вина с винодельни Эрика Трампа. Десерт в виде цитрусов с брауни был украшен золотой глазурью — любимый цвет Трампа.

Белый дом оценил усилия корейских поваров, назвав соус «Тысяча островов», который также подавали с корейскими креветками, гребешками и морскими ушками, «реверансом в сторону нью-йоркских корней Трампа». В Малайзии основным блюдом стали сэндвичи с мраморной говядиной из США. В Японии президенту предложили американский рис вместо местного сорта.

Кулинарный обозреватель Вивиан Хан считает, что такое адаптированное меню отражает дипломатические усилия стран по созданию благоприятной атмосферы для торговых переговоров с США в свете стремления Трампа к введению пошлин на товары из Азии.

Ранее заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Американский президент Дональд Трамп собирался угостить гостей курицей, запеченной с розмарином.

