11:05, 30 октября 2025Путешествия

Туристка отправилась в Таиланд, приняла назначенные лекарства и не выжила

Туристка из Австралии приняла лекарства на отдыхе в Таиланде и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Австралии приняла лекарства во время отдыха в Таиланде и не выжила. Об этом сообщает издание PerthNow.

47-летняя Карл Энн Дрешер отправилась в отпуск на остров Пхукет и остановилась в одном из отелей. 26 октября она выпивала спиртные напитки в компании 49-летнего немца, затем поехала с ним в свой номер. На утро путешественница уже не подавала признаков жизни. «Мы выпили еще в комнате. Около полудня я проснулся от того, что в дверь постучали уборщицы. Когда я пошел ее будить, она уже не дышала», — рассказал житель Германии.

Полицейские отметили, что следов борьбы зафиксировано не было, они нашли в номере туристки несколько аптечных рецептов и назначенные лекарства. Эксперты установили, что Дрешер вместе с алкоголем приняла медикаменты — это и стало возможной причиной ее кончины. Расследование продолжается.

Ранее сердце отдыхавшего в Таиланде туриста остановилось во время разговора по телефону. 21-летний житель Австралии приехал с друзьями на тайский курорт и не выжил после приема лекарств.

