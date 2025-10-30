Бывший СССР
Украина введет новые санкции против России

Зеленский сообщил о намерении ввести новый пакет санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press / Keystone Press Agency

Украина введет новые санкции против России. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram.

«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве (…). Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — рассказал Зеленский.

По его словам, новые ограничения также затронут российские СМИ.

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают план из 12 пунктов по урегулированию конфликта, одним из которых является постепенное снятие санкций с России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

