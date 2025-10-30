Культура
15:12, 30 октября 2025Культура

Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / 053 / Legion-Media

Заслуженный артист РФ, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Вахтангова.

«Печальная новость: ушел заслуженный артист России Анатолий Меньщиков, посвятивший служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий», — говорится в публикации.

Свою первую роль Анатолий Меньщиков сыграл в 1968 году, когда, работая машинистом сцены в Театре на Таганке, заменил заболевшего актера в спектакле «Тартюф». За пять десятилетий служения в Театре Вахтангова он сыграл около сотни ролей. Также снимался в кино — в его фильмографии, например, «Хождение по мукам», «От зари до зари» и другие работы.

Ранее стало известно, что известный театральный актер и педагог Геннадий Назаров ушел из жизни в возрасте 58 лет.

