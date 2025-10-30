Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 30 октября 2025Бывший СССР

В Белоруссии подтвердили закрытие границ с соседней страной

Погранкомитет Белоруссии подтвердил закрытие границы с Литвой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Белорусская сторона получила от Литвы официальное уведомление о введенных Вильнюсом ограничениях на пересечение границы между странами. Закрытие границы подтвердил Погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«В адрес органов пограничной службы Беларуси поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято постановление "Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики"», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что документ ограничит передвижение людей и транспорта через пункт пропуска «Мядининкай» до 01:00 по местному времени 1 декабря 2025 года.

Ранее правительство Литвы приняло решение о закрытии границы с Белоруссией. Закрыты будут два последних пропускных пункта на границе — «Мядининкай» и «Шальчининкай».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости