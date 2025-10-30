В Белоруссии подтвердили закрытие границ с соседней страной

Погранкомитет Белоруссии подтвердил закрытие границы с Литвой

Белорусская сторона получила от Литвы официальное уведомление о введенных Вильнюсом ограничениях на пересечение границы между странами. Закрытие границы подтвердил Погранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«В адрес органов пограничной службы Беларуси поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято постановление "Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики"», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что документ ограничит передвижение людей и транспорта через пункт пропуска «Мядининкай» до 01:00 по местному времени 1 декабря 2025 года.

Ранее правительство Литвы приняло решение о закрытии границы с Белоруссией. Закрыты будут два последних пропускных пункта на границе — «Мядининкай» и «Шальчининкай».