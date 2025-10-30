Экономика
16:53, 30 октября 2025Экономика

В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

Глава TotalEnergies Пуйанне: Санкции против РФ сказываются на поставках нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Нефтяные рынки еще не вполне оценили влияние санкций, которые США приняли в отношении российских нефтяных компаний. Об этом заявил руководитель одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний TotalEnergies Патрик Пуйанне. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, эти рестрикции уже начинают сказываться на поставках. Пуйанне заявил, что теперь он настроен более оптимистично в этом вопросе, так как увидел реальное влияние санкций на потоки нефти. В частности, он обратил внимание на рост ставок на перевозку этого углеводорода танкерами.

В связи с этим агентство напомнило, что три индийских нефтеперерабатывающих завода, на которые приходится более половины импорта российской нефти в страну, уже приостановили закупки на ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии погрузились в изучение вопроса о том, смогут ли они и дальше закупать часть российской нефти со скидкой, полагаясь на мелких поставщиков вместо энергетических гигантов, угодивших в черный список США.

