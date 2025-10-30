Мир
13:18, 30 октября 2025Мир

В Кремле ответили на обвинения Трампа в ядерных испытаниях

Песков заявил, что испытания «Буревестника» не являются ядерными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, не соответствуют действительности, если под этим подразумеваются испытания российской ракеты «Буревестник». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия... Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием никоим образом», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» успешно завершены. Путин подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.

