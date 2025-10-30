В МИД прокомментировали арест мэра Гюмри за предложение союза с Россией

Захарова: Арест мэра Гюмри Гукасяна за предложение союза с РФ вызывает изумление

Арест в Армении мэра Гюмри Вардана Гукасяна за предложение союза Армении и России вызывает у Москвы изумление. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Невозможно не поделиться изумлением в связи с тем, что [в заявлении] о преимуществах сотрудничества с Россией увидели угрозы суверенитету», — прокомментировала обвинение дипломат.

Она подчеркнула, что преследование Гукасяна из-за подрыва суверенитета республики противоречит стремлению Армении вступить в Евросоюз, который лишит страну политической самостоятельности.

Гукасяну предъявили обвинения за слова о необходимости формирования союза с Россией 26 октября. По словам адвоката политика Заруи Постанджян, заявление Гукасяна квалифицировали как призыв к отказу от суверенитета Армении.