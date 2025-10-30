Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 30 октября 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали арест мэра Гюмри за предложение союза с Россией

Захарова: Арест мэра Гюмри Гукасяна за предложение союза с РФ вызывает изумление
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Арест в Армении мэра Гюмри Вардана Гукасяна за предложение союза Армении и России вызывает у Москвы изумление. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Невозможно не поделиться изумлением в связи с тем, что [в заявлении] о преимуществах сотрудничества с Россией увидели угрозы суверенитету», — прокомментировала обвинение дипломат.

Она подчеркнула, что преследование Гукасяна из-за подрыва суверенитета республики противоречит стремлению Армении вступить в Евросоюз, который лишит страну политической самостоятельности.

Гукасяну предъявили обвинения за слова о необходимости формирования союза с Россией 26 октября. По словам адвоката политика Заруи Постанджян, заявление Гукасяна квалифицировали как призыв к отказу от суверенитета Армении.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости