17:01, 30 октября 2025

В Польше обстреляли здание школы

RMF24: В Опольском воеводстве Польши обстреляли здание школы
Фото: Omar Marques / Getty Images

Здание школы во Влодарах Опольского воеводства Польши обстреляли из винтовки. Об этом сообщает RMF24.

«Было произведено как минимум несколько выстрелов. (...) Задержан мужчина, который может быть причастен к инциденту. В распоряжении полиции также оказалось оружие, из которого, предположительно, был открыт огонь по школе», — говорится в публикации.

После инцидента администрация школы обратилась к родителям учеников с просьбой забрать детей домой. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Польше по подозрению в шпионаже были задержаны два гражданина Украины. По данным правоохранителей, подозреваемые собирали информацию о вооруженных силах Польши, а также критической инфраструктуре, в том числе связанной с поддержкой Украины.

    

