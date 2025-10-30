В Польше обстреляли здание школы

RMF24: В Опольском воеводстве Польши обстреляли здание школы

Здание школы во Влодарах Опольского воеводства Польши обстреляли из винтовки. Об этом сообщает RMF24.

«Было произведено как минимум несколько выстрелов. (...) Задержан мужчина, который может быть причастен к инциденту. В распоряжении полиции также оказалось оружие, из которого, предположительно, был открыт огонь по школе», — говорится в публикации.

После инцидента администрация школы обратилась к родителям учеников с просьбой забрать детей домой. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Польше по подозрению в шпионаже были задержаны два гражданина Украины. По данным правоохранителей, подозреваемые собирали информацию о вооруженных силах Польши, а также критической инфраструктуре, в том числе связанной с поддержкой Украины.