В России предложили маркировать выплаченные участникам СВО деньги

Омбудсмен Москалькова предложила маркировать выплаченные участникам СВО деньги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила маркировать выплаченные участникам специальной военной операции (СВО) на Украине деньги. Ее слова передает РИА Новости.

По словам омбудсмена, мера необходима из-за участившихся случаев мошенничества в отношении военнослужащих. Аферисты предлагают российским бойцам «выгодно» вложить деньги, а затем исчезают.

«Они приходят сейчас к нам, говорят, что лишились этих денег. Может быть, маркировать временно эти деньги и помогать ребятам распорядиться ими», — заявила Москалькова.

Кроме того, омбудсмен обратилась к законодателям с просьбой предусмотреть возможность получения участниками СВО выплат за ранение сразу, не дожидаясь увольнения из Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что половина группы обманувших бойцов СВО в аэропорту Шереметьево была арестована. Они похищали деньги у военнослужащих.

    Все новости