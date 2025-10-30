В России представили «Чебурашку» для дронов

Военно-воздушная инженерная академия (ВВИА) имени Жуковского и Гагарина представила комплекс «Чебурашка» на выставке «Интерполитех-2025» в Москве. Изделие увеличит дальность действия дронов, сообщают «Известия».

Антенны комплекса, которые напоминают уши героя книги, одновременно принимают видеосигнал от беспилотника и не дают противнику подавить каналы управления аппаратом. Это обеспечивает максимальную четкость видеосигнала.

Ранее в октябре в Народном фронте сообщили, что конструкторы из Санкт-Петербурга при поддержке Кулибин-клуба представили новый беспилотник самолетного типа «Пегас». Аппарат может быть разведчиком, бомбардировщиком или дроном-камикадзе.

В том же месяце стало известно, что в России испытали перехватчик дронов «Изделие 545». Орудие позволяет сбивать беспилотники на расстоянии 100-150 метров.