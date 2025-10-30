Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 30 октября 2025Россия

В России словами «приведет к хаосу» прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США

Слуцкий заявил, что возобновление ядерных испытаний в США приведет к хаосу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MODERNIZE Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Handout via Reuters

Вероятное возобновление ядерных испытаний в США приведет к хаосу. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Если Пентагон возобновит испытания на американских полигонах, прерванные в 1992 году, это запустит цепную ответную реакцию и в конечном итоге приведет к хаосу в сфере стратегической стабильности», — написал он.

По мнению депутата, президент США Дональд Трамп нервничает на фоне испытаний российского вооружения. Однако новейшее оружие России, подчеркнул он, не попадает под категорию «ядерных».

30 октября Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости