В России словами «приведет к хаосу» прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США

Вероятное возобновление ядерных испытаний в США приведет к хаосу. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Если Пентагон возобновит испытания на американских полигонах, прерванные в 1992 году, это запустит цепную ответную реакцию и в конечном итоге приведет к хаосу в сфере стратегической стабильности», — написал он.

По мнению депутата, президент США Дональд Трамп нервничает на фоне испытаний российского вооружения. Однако новейшее оружие России, подчеркнул он, не попадает под категорию «ядерных».

30 октября Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.