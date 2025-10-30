Мир
В России высказались о судьбе французских военных после отправки на Украину

Картаполов: Военные Франции получат билет в один конец при отправке на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Французские военные в случае их отправки на Украину получат билет в один конец. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с ТАСС.

Он предупредил, что иностранный контингент на территории республики станет законной целью для российских войск и будет уничтожен. «Все иностранцы, независимо от того, из какой они страны и что они делают, если они находятся в зоне боевых действий с оружием в руках, — это законная цель для наших вооруженных сил», — подчеркнул депутат.

Он также предположил, что французский президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность направить на Украину военный контингент, потому что не пользуется популярность среди граждан своей страны и хочет продемонстрировать «хоть какие-то успехи».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Франция готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до 2 тысяч военных. По данным ведомства, костяк формирования составят уже размещенные в Польше и проходящие подготовку штурмовики Французского иностранного легиона.

