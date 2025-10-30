Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 30 октября 2025Россия

В России захотели объявить выходной в честь Дня Октябрьской революции

В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным днем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В России захотели объявить выходной 7 ноября в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

С инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Парламентарии предложили внести изменения в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях.

Предложение обосновали тем, что сохранение даты в исторической памяти должно способствовать укреплению гражданской сплоченности в текущих условиях.

«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2004 года Госдума поправками в Федеральный закон ввела новый государственный праздник — День народного единства. Его с 2005 года отмечают ежегодно 4 ноября. Изначально его учреждение воспринималось как перенос Дня Великой Октябрьской социалистической революции, отмечавшегося 7 ноября, на другую, более близкую по времени дату. На самом деле День народного единства отменял День Революции, так как с точки зрения авторов законодательных изменений эта дата была «источником напряжения в обществе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости