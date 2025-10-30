В России захотели объявить выходной в честь Дня Октябрьской революции

В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным днем

В России захотели объявить выходной 7 ноября в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

С инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Парламентарии предложили внести изменения в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях.

Предложение обосновали тем, что сохранение даты в исторической памяти должно способствовать укреплению гражданской сплоченности в текущих условиях.

«Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2004 года Госдума поправками в Федеральный закон ввела новый государственный праздник — День народного единства. Его с 2005 года отмечают ежегодно 4 ноября. Изначально его учреждение воспринималось как перенос Дня Великой Октябрьской социалистической революции, отмечавшегося 7 ноября, на другую, более близкую по времени дату. На самом деле День народного единства отменял День Революции, так как с точки зрения авторов законодательных изменений эта дата была «источником напряжения в обществе».