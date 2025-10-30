Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 30 октября 2025Россия

В России захотели штрафовать за празднование Хеллоуина

Брянский депутат Иванов предложил штрафовать за празднование Хеллоуина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов захотел штрафовать граждан и компании за празднование Хеллоуина. О своем предложении он рассказал подробно Life.

Общественник отметил, что стоит применять административную ответственность к барам, кафе, ресторанам, которые используют атрибутику данного праздника.

По мнению Иванова, празднуя Хеллоуин, россияне пропагандируют культ мрака и смерти. Он счел «святым долгом» оградить детей и общество от этого.

Парламентарий подчеркнул, что следует просвещать молодое поколение о вреде заимствованных праздников и о том, как они размывают рамки российской культуры.

Запрет Хеллоуина Иванов отнес к вопросу национальной безопасности и духовного здоровья нации.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что за демонстрацию в Хеллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), можно нарваться на административный арест.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости