Юрист рассказал об аресте за атрибуты к Хэллоуину

Юрист Зернов: За сатанинские атрибуты к Хэллоуину можно получить арест

Демонстрация в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) может грозить административным арестом, поскольку является нарушением Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом журналистам РИА Новости рассказал российский адвокат Олег Зернов.

Он напомнил, что пропаганда или публичное демонстрирование символики запрещенных в России движений и организаций влечет ответственность, поэтому сатанизм в этом случае не исключение. Речь идет о статье 20.3 КоАП РФ. Юрист рекомендовал россиянам при использовании нарядов и различной атрибутики на ужасающую тематику не использовать символику, которая могла бы ассоциироваться с сатанизмом.

По словам Зернова, подобное нарушение влечет административный штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, а также может привести к административному аресту на срок до 15 суток. Между тем, более отвлеченные символы Хэллоуина, такие как тыквы и летучие мыши, под эту категорию не подпадают.

«Лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции», — отметил адвокат.

В сентябре сообщалось, что жительницу Зеленограда наказали за демонстрацию пентаграммы в отделе полиции. 19-летнюю россиянку доставили к правоохранителям в рамках другого дела — из-за публикации в мессенджере фотографии в одежде с пиктограммой и нацистских рун. Кроме того, девушка обнародовала ролик с нацистским приветствием.