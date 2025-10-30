Россия
В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

В Петербурге при выгрузке мусора из кузова выпал труп мужчины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге при выгрузке мусора из кузова выпал труп мужчины на Волхонском шоссе. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, о происшествии в полицию заявил водитель мусоровоза. Горожанин отметил, что приехал на территорию комплекса по переработке отходов, стал разгружать автомобиль, а из кузова вместе с твердыми бытовыми отходами выпало тело.

Прибывшие полицейские установили, что тому на вид 35-40 лет, из повреждений — рассечение головы.

Впоследствии удалось выяснить личность мужчины, им оказался уроженец Вологодской области. В Петербурге он жил на Васильевском острове, бродяжничал. В мусорный контейнер, предположительно, мужчина залез, чтобы поспать.

