На трупе россиянина заметили странную деталь и нашли внутри него куклы вуду для обряда

Во Владивостоке сотрудники морга спрятали в тело покойного куклы вуду

В Приморском крае ритуальщики из Владивостока обнаружили в груди покойного куклы вуду и другие предметы, спрятанные сотрудниками морга для проведения некоего обряда. Об этом пишет Baza в Telegram.

Во время процедуры бальзамирования на теле мужчины заметили странный бугорок, который оказался свертком с восковыми фигурками, фотографиями и иглами. Как выяснилось, их туда поместили судмедэксперты из бюро «ПК бюро СМЭ».

Как сообщила региональная пресс-служба судов, теперь патологоанатомов будут судить за надругательство над телом. Как установило следствие, с просьбой вшить мешочек в покойного к сотрудникам морга обратилась знакомая, которую, в свою очередь, об этом попросило неустановленное пока лицо.

Ранее в ДНР ритуальщики вскрыли гроб с телом солдата и сняли его содержимое на видео. «Лера, специально для тебя», — прокомментировал один из них свои действия. После этого оператор крупным планом запечатлел лицо военнослужащего, обратив внимание на отсутствие у него носа.