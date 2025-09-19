Патологоанатомы из Владивостока вшили в тело умершего магический сверток и поплатились

Патологоанатомов из Владивостока будут судить за надругательство над телом после того, как они вшили в грудь умершего «магический» сверток с различными предметами. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону в Telegram.

Неизвестный принес уже бывшим сотрудникам городского бюро судмедэкспертизы мешок с тремя восковыми фигурами, на которые были приклеены фотографии. В снимки были воткнуты иглы, руки и ноги фигур были обвязаны шнурками и треми пластинами с иероглифами. Владелец мешочка попросил патологоанатомов спрятать сверток внутрь тела, и те согласились, разрезали грудною клетку умершего и положили туда сверток.

Тайна раскрылась при бальзамировании. В отношении сотрудников морга завели уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пункта «а» части 2 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Ранее ФСБ вскрыла криминальную схему в Таганрогском морге. Она подразумевала выдачу тел за взятки.