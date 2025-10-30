Путешествия
В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Магаса, Нижнекамска и Грозного сняты ограничения
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Шесть российских аэропортов сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

В воздушных гаванях Владикавказа, Магаса, Нижнекамска, Грозного, Калуги и Ярославля разрешены полеты. Меры безопасности вводились на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее появились подробности попытки массированной ночной атаки ВСУ на Россию. Система противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 октября сбила над регионами 170 беспилотника.

    Все новости