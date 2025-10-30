Россия
Появились подробности попытки массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы

МО РФ: Система ПВО за ночь сбила над российскими регионами 170 украинских БПЛА
Марк Леонов
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 октября сбила над российскими регионами 170 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности попытки массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы появились в публикации Министерства обороны (МО) в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ пытались ударить по пятнадцати регионам России, среди которых Крым, а также Новгородская, Липецкая, Ростовская и Нижегородская области, а также Московский регион. Как следует из сообщения МО, больше всего дронов было сбито над Брянской (48 единиц) и Воронежской (21) областями.

Известно, что опасность атаки беспилотников объявляли и на Кавказе — в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы ПВО Минобороны в течение ночи уничтожили шесть направлявшихся на Москву дронов.

