Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в течение ночи уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
На местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово на время появления в небе дронов вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов. По сообщению представителя Росавиации Артема Кореняко, сейчас воздушные гавани работают в обычном режиме.