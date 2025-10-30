Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:09, 30 октября 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

Собянин: ПВО уничтожила шесть летевших к Москве БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в течение ночи уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово на время появления в небе дронов вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов. По сообщению представителя Росавиации Артема Кореняко, сейчас воздушные гавани работают в обычном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

    Криминалистка профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

    Варламов сравнил происходящее в крупном американском городе с мобилизацией на Украине

    Соратник Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

    В Норвегии сделали прогноз по конфликту на Украине

    Встреча Си Цзиньпина и Трампа началась

    В России призвали скинуться деньгами на нарколога для Волочковой

    Юрист рассказал о пенсиях для неработающих россиян

    В Финляндии отреагировали на новое оружие России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости