Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников за ночь

Собянин: ПВО уничтожила шесть летевших к Москве БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в течение ночи уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на Москву. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово на время появления в небе дронов вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов. По сообщению представителя Росавиации Артема Кореняко, сейчас воздушные гавани работают в обычном режиме.