В кавказском регионе России объявили опасность атаки беспилотников

Глава Кабардино-Балкариии Коков предупредил об угрозе атаки БПЛА в регионе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этой угрозе в Telegram заявил глава кавказского региона Казбек Коков.

Чиновник предупредил жителей и гостей региона о необходимости следить за объявлениями властей, опасности приближения к обломкам беспилотников, а также напомнил о запрете съемки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). «Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БПЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет», — заявил он.

Об аналогичной опасности предупредил и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы ПВО Минобороны в течение ночи уничтожили направлявшихся на Москву беспилотников.

