В штате Нью-Йорк ввели режим ЧП из-за шатдауна

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования продовольственных талонов

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на фоне шатдауна в США объявила о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) для финансирования продовольственных талонов. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», — отметила она.

С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающегося шатдауна. Всего программой продовольственной помощи пользуются около 42 миллионов жителей — примерно один из восьми американцев.

Хокул также анонсировала выделение дополнительных 65 миллионов долларов на чрезвычайную продовольственную помощь.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна раскрыла примерные сроки шатдауна в США. По ее словам, он может продлиться до конца ноября.

16 октября Сенат Конгресса США вновь отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства.