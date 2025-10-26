В США раскрыли сроки шатдауна

Конгрессвумен Луна: Шатдаун в США может продлиться до конца ноября

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна раскрыла примерные сроки шатдауна в США — он может продлиться до конца ноября. Ее слова передает телеканал Fox News.

«Мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения [27 ноября] или даже позже», — заметила она, комментируя прекращение работы правительственных учреждений США.

16 октября Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, а поддержал его лишь 51 член верхней палаты Конгресса.

По словам главы Минфина Скотта Бессента, экономика США теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. Сейчас решается вопрос о том, кого придется уволить, если шатдаун продолжится.