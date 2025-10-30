В США оценили решение Трампа по испытаниям ядерного оружия

Дарел Кимбалл: решение Трампа по испытаниям ядерного оружия безрассудно

Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия является безрассудным. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор Американской ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Эксперт указал, что в случае снятия Вашингтоном моратория на ядерные испытания аналогичные меры предпримут и противники США. В результате под угрозой окажется Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ранее 30 октября Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он также Трамп отметил, что на сегодняшний день США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.