В США сделали заявление о причинах конфликта НАТО с Россией

Берлетик: НАТО продолжает расширяться на восток, представляя угрозу России

НАТО продолжает расширяться на восток, приближаясь к границам России и представляя для нее прямую угрозу. Об этом заявил в соцсети X американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

«НАТО вела множество агрессивных войн далеко за пределами границ своих государств-членов (...), распространившись как болезнь до границ России и вдоль них — процесс, который, будь он обращен в другую сторону и организован Россией против европейских или американских границ, был бы назван враждебным экспансионизмом», — написал он.

По словам эксперта, европейские политики и чиновники лишь делают вид, что не понимают происходящего, что наглядно показывает, кто в действительности является инициатором конфликта между альянсом и Москвой.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия и страны НАТО начали работать над организацией логистики с совместным использованием транспорта на случай начала прямого военного столкновения с Россией.