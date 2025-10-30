Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 30 октября 2025Мир

В США сделали заявление о причинах конфликта НАТО с Россией

Берлетик: НАТО продолжает расширяться на восток, представляя угрозу России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Matias Honkamaa / via Reuters

НАТО продолжает расширяться на восток, приближаясь к границам России и представляя для нее прямую угрозу. Об этом заявил в соцсети X американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

«НАТО вела множество агрессивных войн далеко за пределами границ своих государств-членов (...), распространившись как болезнь до границ России и вдоль них — процесс, который, будь он обращен в другую сторону и организован Россией против европейских или американских границ, был бы назван враждебным экспансионизмом», — написал он.

По словам эксперта, европейские политики и чиновники лишь делают вид, что не понимают происходящего, что наглядно показывает, кто в действительности является инициатором конфликта между альянсом и Москвой.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия и страны НАТО начали работать над организацией логистики с совместным использованием транспорта на случай начала прямого военного столкновения с Россией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Российские подростки устроили смертельную аварию

    ВВС США захотели еще сотни F-15EX и F-35

    В России в ходе строительства трассы М-12 повредили дороги на миллиарды рублей

    В США сделали заявление о причинах конфликта НАТО с Россией

    Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона

    Обвал биржевых цен на бензин в России остановился

    Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

    Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости