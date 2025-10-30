Мир
09:40, 30 октября 2025

НАТО начала готовить логистику для войны с Россией

FT: Еврокомиссия и НАТО начали работу над логистикой для войны с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) и страны НАТО начали работать над логистикой с совместным использованием транспорта в случае начала прямого военного столкновения с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета The Financial Times (FT).

«ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент»,— поясняет издание.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен ответил на призывы не опасаться России, напомнив, что российская оборонная промышленность производит в четыре раза больше снарядов, чем все страны НАТО, вместе взятые.

