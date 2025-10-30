В стране НАТО предложили запретить флаг Украины

В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать флаг Украины

В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать иностранную символику вне протокольных мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что ограничения в случае внесения соответствующих изменений в закон о госфлаге коснутся в том числе флага Украины.

«Существует множество способов выразить солидарность. Для этого не обязательно, чтобы на зданиях государственных учреждений уже многие годы постоянно развевались флаги Украины», — заявил соавтор законопроекта, член оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Варро Вооглайд.

