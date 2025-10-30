Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:54, 30 октября 2025Бывший СССР

В стране НАТО предложили запретить флаг Украины

В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать флаг Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Эстонии депутаты парламента предложили запретить использовать иностранную символику вне протокольных мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что ограничения в случае внесения соответствующих изменений в закон о госфлаге коснутся в том числе флага Украины.

«Существует множество способов выразить солидарность. Для этого не обязательно, чтобы на зданиях государственных учреждений уже многие годы постоянно развевались флаги Украины», — заявил соавтор законопроекта, член оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Варро Вооглайд.

Ранее в США раскритиковали акции в поддержку Украины в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    Аглае Тарасовой снова избрали меру пресечения

    Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

    В России объяснили отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости