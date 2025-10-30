В украинском городе возникли проблемы с электроснабжением

Во Львове возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» в Telegram.
Причины не уточняются.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Минувшей ночью в нескольких украинских областях прогремели взрывы. В частности, они были слышны в Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске.
До этого стало известно, что в Киеве частично пропало электричество. Причиной стали перепады напряжения в сети.