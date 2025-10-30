Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:12, 30 октября 2025Бывший СССР

В украинском городе возникли проблемы с электроснабжением

«Фокус»: Во Львове зафиксированы проблемы с электроснабжением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Во Львове возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» в Telegram.

Причины не уточняются.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Минувшей ночью в нескольких украинских областях прогремели взрывы. В частности, они были слышны в Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске.

До этого стало известно, что в Киеве частично пропало электричество. Причиной стали перепады напряжения в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал срочно испытать ядерное оружие. Как это отразится на отношениях России и США?

    Вор в законе Вася Бандит пожаловался на здоровье

    На один жест Трампа после встречи с Си Цзиньпином обратили внимание

    Трамп анонсировал поездку в Китай

    Дибров отказался отвечать на один вопрос о бывшей жене

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в платье с откровенным вырезом на талии

    Трамп прокомментировал встречу с Си Цзиньпином

    Стало известно об обманывающем дроны ВСУ российском снайпере

    ВС России нанесли массированный удар по Украине

    Российские военные рассказали о пытках на электрическом стуле в плену ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости