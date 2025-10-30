Ценности
18:15, 30 октября 2025

Victoria’s Secret начала продавать адвент-календари с трусами

Бренд Victoria’s Secret начал продавать подарочные наборы с трусами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: Victoria's Secret

Американский бренд Victoria’s Secret начал продавать адвент-календари с трусами. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

Подарочный набор включает 12 секций, в которых находятся хлопковые трусы разных дизайнов. В адвент-календаре покупатели могут найти модели с кружевами, праздничными принтами и стразами. Стоимость такого презента составляет 80 долларов (около 6,3 тысячи рублей).

«Неудивительно, что адвент-календари — главный атрибут праздников для многих людей. Поэтому мы решили предложить вам два незаменимых набора, в которых собраны ваши самые любимые вещи — трусики», — гласит описание товара.

Ранее сообщалось, что в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) стали продавать принадлежности для ухода за домашними животными за десятки тысяч рублей.

.
