В ЦУМе стали продавать футляры для корма за десятки тысяч рублей

В ЦУМе стали продавать футляры для корма Dolce & Gabanna за 99,5 тысячи рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) стали продавать принадлежности для ухода за домашними животными десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Так, россиянам предложили к покупке футляр для корма люксового бренда Dolce & Gabanna. Стоимость представленного изделия с леопардовой отделкой составила 99,5 тысячи рублей.

В описании к товару сказано, что он выполнен со съемной ручкой-петлей из телячьей кожи в Италии. При этом сам футляр изготовлен из полиамида и дополнен пыльником в комплекте.

Ранее в октябре в ЦУМе начали продавать вилки за 569 тысяч рублей. Речь шла о вилке французского бренда Christofle, которая изготовлена из нержавеющей стали и покрыта серебром.