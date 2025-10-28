Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:05, 28 октября 2025Ценности

В ЦУМе стали продавать футляры для корма за десятки тысяч рублей

В ЦУМе стали продавать футляры для корма Dolce & Gabanna за 99,5 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Скриншот: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) стали продавать принадлежности для ухода за домашними животными десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Так, россиянам предложили к покупке футляр для корма люксового бренда Dolce & Gabanna. Стоимость представленного изделия с леопардовой отделкой составила 99,5 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

В описании к товару сказано, что он выполнен со съемной ручкой-петлей из телячьей кожи в Италии. При этом сам футляр изготовлен из полиамида и дополнен пыльником в комплекте.

Ранее в октябре в ЦУМе начали продавать вилки за 569 тысяч рублей. Речь шла о вилке французского бренда Christofle, которая изготовлена из нержавеющей стали и покрыта серебром.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости