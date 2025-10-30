Владельца окровавленного Mercedes в российском лесу нашли

Пропавшего на Урале бизнесмена Ханаданова нашли мертвым, расследуется убийство

В Свердловской области обнаружен без признаков жизни 49-летний бизнесмен Ильгар Ханаданов, пропавший 24 октября. Об этом сообщает E1.RU.

Возбуждено уголовное дело, рассматривается криминальная версия. Тело будет транспортировано в Азербайджан, где пройдут похороны, пояснила супруга предпринимателя. Перед исчезновением ему кто-то позвонил, он разговаривал с собеседником на повышенных тонах. Присутствовавшие при этом друзья уехали, Ханаданов остался один и больше на связь не выходил.

На следующий день в лесу был найден его автомобиль Mercedes со следами крови. Супруга говорит, что у Ильгара не было конфликтов, бизнес он ни с кем не делил.

Ханаданов владел небольшой точкой общепита, где продают шашлыки и хот-доги.