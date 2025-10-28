Окровавленный Mercedes нашли в российском лесу

На Урале пропал бизнесмен, его окровавленный автомобиль нашли в лесу

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах исчезновения российского предпринимателя Ильгара Байрам-оглы Ханаданова, окровавленный Mercedes которого нашли в лесу. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, мужчина пропал 24 октября, после того как уехал с другом в деревню Мезенская. Около двенадцати часов ночи после посиделки с другом в разговоре с женой он сообщил, что возвращается домой. Однако в пути у него состоялся телефонный разговор на повышенных тонах.

Мужчины развернулись и доехали до поворота, где предприниматель высадил друга, которого забрала ехавшая мимо жена. После этого пропавшего никто не видел. По словам брата коммерсанта, а именно он обнаружил автомобиль, ключи находились в замке зажигания, а из салона пропали личные вещи, включая телефон, кошелек и ключи от дома.

Полиция и добровольцы ведут розыск исчезнувшего мужчины. Известно, что Байрам-оглы Ханаданов владелец небольшого общепита, где продает шашлыки и хот-доги.

Ранее в горах красноярского природного парка «Ергаки» перестали искать бесследно пропавшего российского туриста.