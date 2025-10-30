Московский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты

Столичный аэропорт Внуково временно прекратил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения были введены в целях безопасности.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших в сторону города.

В ночь на среду, 29 октября, аналогичные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Полеты также приостанавливали авиагавани Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы, Владикавказа, Самары, Грозного, Краснодара, Ульяновска, Казани и Чебоксар.