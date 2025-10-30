Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

Третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра задержан во Франции

Во Франции задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра. Об этом пишет BFM TV.

Сообщается, что мужчина был арестован вечером в среду, 29 октября. В настоящий момент он находится под стражей после допроса следователями.

Ранее стало известно, что двое мужчин, задержанных по подозрению в ограблении Лувра, частично признали свою вину. Прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что в расследовании ограбления музея достигнуты значительные успехи. В то же время она признала, что украденные драгоценности все еще не найдены.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро.