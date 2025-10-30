Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:02, 30 октября 2025Культура

Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

Третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра задержан во Франции
Ольга Коровина

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Во Франции задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра. Об этом пишет BFM TV.

Сообщается, что мужчина был арестован вечером в среду, 29 октября. В настоящий момент он находится под стражей после допроса следователями.

Ранее стало известно, что двое мужчин, задержанных по подозрению в ограблении Лувра, частично признали свою вину. Прокурор Парижа Лора Бекко заявила, что в расследовании ограбления музея достигнуты значительные успехи. В то же время она признала, что украденные драгоценности все еще не найдены.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Российский генерал оценил боевые качества набранных на СВО заключенных

    Российского первокурсника нашли без признаков жизни рядом с открытой банкой натрия

    Побег россиянина от набитого валютой чемодана попал на видео

    Назван покупатель иностранных активов «Лукойла»

    В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

    В российском городе при выгрузке мусора из кузова выпал труп

    Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

    Названы безобидные на первый взгляд признаки опасных заболеваний

    Дибров после развода дал мужчинам совет для отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости